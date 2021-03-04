В Ессентуках гендиректор ООО «Интар» не выплатил заработную плату сотруднику свыше трех месяцев

Против генерального директора ООО «Интар» в Ессентуках возбудили уголовное дело. Он подозревается в невыплате заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данным ведомства, подозреваемый частично не выплатил заработную плату сотруднику свыше трех месяцев.

Общая сумма задолженности составила более 218 тысяч рублей.

Проведенная финансово-экономическая проверка деятельности предприятия показала, что директор имел реальную возможность своевременно выплатить заработную плату, однако денежные средства он расходовал на другие цели.

Следователь СКР принимает меры, направленные на погашение задолженности по заработной плате. Расследование уголовного дела продолжается.