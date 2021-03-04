Первые глэмпинги построят на Ставрополье в 2021 году

Пресс-служба министерства туризма Ставропольского края сообщила, что уже в этом году на территории края построят два глэмпинга. Они появятся в Предгорном и Андроповском округах.

Слово "глэмпинг" означает гламурный кэмпинг. Это вид комфортного отдыха на природе с удобными спальными местами, SPA-мероприятиями и т.д. Туристы мечтают сбежать на время из шумных городов, но классический кэмпинг с палатками им не подходит.

Один из глэмпингов расположат на горе Брык в Андроповском округе края. А второй в Предгорном, где находятся термальные источники.