Почти 2,5 млрд рублей акцизов с экспорта вина поступили в казну Ставропольского края

Винный погреб Фото: Иван ВИСЛОВ

По данным регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, производители вина принесли в региональный бюджет 2,4 млрд рублей с налога на продажу своей продукции.

А общие объемы экспорта вина также увеличились. Этот показатель увеличился в 1,3 раза. Ставропольский край входит в число ведущих регионов по выращиванию винограда, общая площадь угодий составляет 5,9 тысяч гектаров.

Сейчас на территории Ставрополья функционируют 70 организаций отрасли виноделия: 48 из них выращивают виноград, а 24 производят вино.

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Такие данные озвучили в министерстве сельского хозяйства Ставрополья (подробнее здесь).