Все лечебные процедуры в Кавминводах подорожают вместе с минеральной водой

Платежи Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Пресс-служба холдинга «Курортное управление» - объединения профсоюзов здравниц Кавказских минеральных вод - сообщила о росте цен на услуги. Это связано с подорожанием минеральной воды.

Каждая процедура будет стоить минимум на 50 рублей больше привычной цены. Можно было бы повысить цены на путевки, но профсоюзы отказались от этой идеи.

Началось все с того, что недропользователь «Кавминкурортресурсы» стал отпускать минеральную воду санаториям на 7% дороже. По словам руководства, это связано с реставрацией и модернизацией минералопроводов.