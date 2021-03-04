Здравницы Железноводска разработали программы реабилитации после коронавируса

Об этом сообщил мэр Железноводска Евгений Моисеев в своем Instagram-аккаунте. По его словам, в санаториях появятся новые лечебные услуги для тех, кто переболел COVID-19.

Главными целями являются насыщение крови кислородом и восстановление емкости легких. Коронавирусная инфекция в первую очередь вредит им. О мероприятиях в рамках восстановления пишет сам мэр:

- Это щелочная вода, укрепляющие иммунитет, лечебная и дыхательная гимнастика, физиотерапия, диетическое питание, лечебные терренкуры и, самое главное, лесотерапия, в основе которой высокоионизированный лесной воздух, полный фитонцидами — натуральными природными антибиотиками.