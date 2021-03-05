Погода в Ставрополе 5 марта 2021: в два раза холоднее, чем в прошлом году

Погода в Ставрополе 5 марта 2021 года будет по-настоящему весенней. Конечно, не такой, как 20 лет назад, когда был установлен температурный максимум - 23,2 градуса, но вполне комфортной. Кстати, в прошлом году в этот день тоже стояла аномальная жара. Столбики термометров остановились в трех градусах от рекорда.

Но вернемся в сегодняшний день. По данным Ставропольского Гидрометцентра, 5 марта ветер успокоится до 5-7 м/с, после ночных небольших заморозков воздух прогреется до плюс 7-9 градусов. Осадков не ожидается - хватит, и так уже за первые дни марта выпала 1/5 месячной нормы.