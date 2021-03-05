На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 154 человека

Число тех, кто сумел преодолеть коронавирус, вновь увеличилось и уже превысило 44 тысячи человек. В том числе, за прошлый день на Ставрополье выписали 267 пациентов. Прививочная кампания также не снижает темпов.

Всего прививку от коронавируса уже сделали свыше 70 тысяч человек. В том числе, почти 36 тысяч получили оба компонента вакцины. - Но инфекция пока не ушла. К сожалению, несмотря на усилия врачей, 6 человек с подтвержденным диагнозом скончались за вчерашний день. Глубокие соболезнования родным, - обратился Владимир Владимиров к родственникам умерших.

Число зараженных в крае достигло 47849. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 154 человек. Число умерших достигло 1106. - Нынешняя эпидобстановка позволила смягчить ряд ограничительных мер. Однако строго следовать рекомендациям медиков и Роспотребнадзора по-прежнему важно. Помните о профилактике. Берегите себя и близких! Всем желаю здоровья! – обратился он к жителям Ставрополья.