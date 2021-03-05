Вблизи Кисловодска автомобиль «Лексус» упал в обрыв

Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 4 марта, около 23:00, на улице Кисловодской поселка Белореченский. Там водитель автомобиля Лексус не справился с управлением, не учел дорожные и метеорологические условия, машина улетела в обрыв.

Травму головы и шеи получил 36-летний водитель, который в момент ДТП был трезв, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.