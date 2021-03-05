Новые планы развития Кавминвод могут получить федеральную поддержку

В рамках рабочей поездки на Ставрополье заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Назаров совместно с губернатором Владимиром Владимировым провел в Пятигорске рабочее совещание, посвященное развитию курортов края.

В нем приняли участие члены краевого Правительства, представители федеральных министерств и ведомств, главы муниципальных образований, входящих в регион Кавказских Минеральных Вод.

Один из основных вопросов – подготовка новых предложений для включения в Госпрограмму развития Северного Кавказа. Как прозвучало, совместно с Минэкономразвития РФ регионом проработан пакет мероприятий общей оценочной стоимостью около 40 миллиардов рублей. В том числе, это проекты, касающиеся развития коммунальной и транспортной инфраструктуры, благоустройства, создания или модернизации объектов социальной сферы, рекреационного и туристского назначения. Обновленная редакция Госпрограммы будет рассматриваться на уровне руководства страны.

- Основной целью рабочей поездки была оценка предложений, которые инициированы Ставропольским краем для включения в Госпрограмму. Все они в той или иной степени проработаны регионом, и в целом являются логичными и обоснованными. Они открывают хорошую перспективу для роста туристического потока и улучшения общественной инфраструктуры на Кавказских Минеральных Водах.

В течение месяца мы должны согласовать их окончательный перечень. После этого на повестку выйдут вопросы финансирования – исходя из доступных ресурсов и сроков, за которые мы должны решить эти задачи, – отметил Сергей Назаров.

Владимир Владимиров подчеркнул, что по всем предлагаемым в программу предложениям уже ведется или запланирована на ближайшее будущее разработка проектной документации.

- Из краевого бюджета в этом году выделяется 340 миллионов рублей на проектирование предлагаемых в Госпрограмму объектов. Мы планируем, что к концу 2022 года уже вся проектная документация будет готова, – сказал губернатор.

На совещании был обсужден ряд других вопросов, связанных с развитием Ставропольского края.