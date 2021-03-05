На Ставрополье возродят традицию «рахманиновских блинчиков»

В Ессентуках стартует вкусный масленичный флешмоб - хозяюшкам предложили испечь необычные по форме, вкусу и подаче блинчики.

Кулинарный призыв многие восприняли с большим воодушевлением. Местные жители уже готовятся к масленичному фестивалю: изучают старинные поварские книги, вырезают трафареты для блинов и даже готовы возродить традицию приготовления знаменитых «рахманиновских блинчиков». Кто не знает о них, рассказываем.

Блины с творогом и черешневым вареньем подавали постояльцамна даче Фигуровых.

Петр Павлович, столичный хозяин летней усадьбы в Ессентуках, сам придумал этот рецепт и угощал лакомством Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина, которые отдыхали на ставропольских курортах. И композитор, и певец еще долго в переписке с восторгом вспоминали те самые блинчики.

Ессентукские блинчики были известны даже в Америке.

Как вспоминал Рахманинов, в американских кафе он не раз просил подать ему блинчики с творогом и черешневым сиропом, но они не шли, ни в какое сравнение со знаменитыми блинами Фигурова!