В Ставрополе госавтоинспекторы и «Комсомольская правда» поздравили женщин-водителей с 8 марта

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Традиционные «цветочные патрули» в преддверии Международного женского дня проводят сегодня, 5 марта сотрудники Госавтоинспекции Ставрополья по всему региону.

В каждом округе, районе и городе края сотрудники дорожно-патрульной службы вручают виновницам торжества букеты цветов, открытки и сувениры.

В краевой столице «цветочный патруль» возглавил главный государственный инспектор региона – Алексей Сафонов.

Присоединились к поздравлениям представители Совета отцов, ВОА, волонтеры и журналисты. Традиционным местом поздравления женщин стали Тифлисские Ворота в центре города. Руководитель вручал автоледи букеты цветов, награждал подарками и желал безопасных дорог.

Журналисты радио «Комсомольская правда» вместе с инспекторами ставропольского ГИБДД по традиции каждый год устраивают особый рейд для водителей – женщин

В рамках акции останавливали и городские автобусы – поздравления с 8 Марта получали женщины-пассажиры. «Цветочный патруль» проводился в нескольких частях города, всего за время мероприятий цветы получили более 1000 ставропольчанок.

«КП-Северный Кавказ» рассказывает, как прошла традиционная праздничная акция в краевом центре, для чего праздничные патрули вышли на дорогу, как реагировали женщины и что изменилось в поздравительной части в этом году.

Журналисты радио «Комсомольская правда» вместе с инспекторами ставропольского ГИБДД по традиции каждый год устраивают особый рейд для водителей – женщин.

«День добрый, а у нас акция!» - говорили полицейские остановленным сегодня на оживленном перекрестке автолюбителям. А наши коллеги вручали всем свежий выпуск газеты «Комсомольская правда» и фирменную печатную продукцию издательского дома «КП».