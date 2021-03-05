5 марта губернатор края наградил лучших «Женщин года города Ставрополя»

5 марта в Ставрополе наградили лауреатов и победительниц ежегодного конкурса «Женщина года города Ставрополя». В церемонии принял участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

В конкурсе приняли участие 64 жительницы Ставрополя. Конкурс проводится уже 23 года. В нем принимают участие женщины, которые добились успехов в различных сферах: начиная с профессиональной деятельности и до создания крепкой образцовой семьи.

Победительницами конкурса в 2021 году стали главный врач городской клинической больницы №2 Марина Костровская, Любовь Файзиева и преподаватель детской школы искусств Ставрополя Алина Сабурова. Каждой из них подарили личный автомобиль.

- Женщина года — это, конечно же, великолепно, но я хочу каждой из вас пожелать, чтобы вы лично были женщиной года для своего мужа, для своего отца и своих детей. И не только года, а женщиной всей нашей жизни, мы любим вас!, - подчеркнул Владимиров на торжестве.

После основной части мероприятия начался специально подготовленный концерт «Вам, любимые».