Метель и снегопад прогнозируют на Ставрополье 7 марта

На Ставрополье в воскресенье, 7 марта, прогнозируют метель, налипание мокрого снега и скорость ветра до 15-20 метров в секунду. Как рассказали в ГУ МЧС по краю, из-за сильного снега и гололеда возможны происшествия. Жителей просят быть внимательными и осторожными.

Согласно прогнозу Ставропольского Гидрометцентра, в ночь на 7 марта в Ставрополе температура опустится до -3...-5 градусов, обещают снегопад при западном ветре с порывами до 18-20 метров в секунду. Днем в краевом центре будет -1...+1, уже без существенных осадков.

В понедельник, 8 марта, по краю передают температуру воздуха от +1 до +6 в дневное время. Осадков не ждем.