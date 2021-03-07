Погода в Ставрополе на 8 марта 2021: осадков не ожидается

Погода в Ставрополе 8 марта 2021: осадков не ожидается. Ночью будет еще достаточно холодно, до минус 7. Но в течение дня температура поднимется до плюс 2. Ветер стихнет с 15-20 до 6-10 м/с. Магнитное поле после субботней бури тоже успокоится.

Кстати, температурный максимум 8 марта был зафиксирован в 1999 году. Тогда воздух прогрелся до 21,3 градуса. Рекорд со знаком минус относится к 1985 году - столбики термометров опустились до 18,5 градуса.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жителей курортного Пятигорска на Масленицу ждут выступления вокалистов и танцоров, народные гуляния, блинные ярмарки, яркие фотозоны, творческие мастерские, чаепития и хороводы.

В программе - весь калейдоскоп зимних уличных забав: от битвы подушками до перетягивания каната, от «танцев на сковороде» до метания валенок и забега с гигантскими бутафорскими блинами. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.