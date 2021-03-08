Сотрудницы диспетчерской службы Ставрополя встретили 8 марта на работе

Фото: мэрия Ставрополя

В Ставрополе поздравили девушек, работающих в Единой дежурной диспетчерской службе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Поздравил с праздником девушек, сотрудниц ЕДДС. Они на службе и в будни, и в праздники, но ни в коем случае не должны быть обделены вниманием. Именно они принимают звонки по номеру 112 и передают сигнал в оперативные службы города, - написал глава города Иван Ульянченко.

В Службе работают 52 женщины. Ежедневно они принимают более 1000 звонков.

- За свой добросовестный труд они неоднократно награждались администрацией Ставрополя, а также признавались лучшей службой ЕДДС на Северном Кавказе, - сообщает пресс-служба администрации.