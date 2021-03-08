В Ростове замечена колонна из Rolls-Royce со ставропольскими номерами

Фото: vwp1976

Пользователи сети опубликовали снимок с колонной из Rolls-Royce со ставропольскими номерами. Фотография, согласно словам администраторов пабликов, сделана в Ростове-на-Дону.

В кортеже, кроме Rolls-Royce, были Mercedes-Benz S-класс. Колонну заметили 7 марта на Большой Садовой улице.

- Пробка из Rolls-Royce и Mercedes-Benz S-класс. Это жених едет на выкуп невесты в Нахичевань, - иронизирует автор снимка.

Комментаторы отмечают, что подобный кортеж видели и в Сочи. Был ли это один и тот же кортеж - не известно.