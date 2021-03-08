В Ставрополе открыли выставку моделей боевой техники

В Ставрополе открыли выставку "Оружие Победы" в музее Великой Отечественной войны. Об этом сообщает мэрия города.

На мероприятии выставлены модели боевой техники. Это, к примеру, образцы ПО-2, Як-2, Т-34 и ИС-2. Кроме того, посетители могут увидеть бронетранспортеры, бронеавтомобили, истребители, подводные лодки и многие другие модели.

- Помимо оружия, на выставке презентованы предметы из музея войсковой части 41600 (66-й Одесской Краснознаменной ордена Александра Невского бригады управления). Среди них ключи радиста для передачи азбуки Морзе, аппарат секретной связи ЗАС АТППК-7, телефоны военного времени, - сказано в сообщении администрации.

Выставка будет работать весь март. Показы организованы с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.