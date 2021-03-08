В Кисловодске 8 марта устроили борьбу с нелегальными цветами

Фото с места: мэрия Кисловодска

В канун 8 Марта в Кисловодске организовали рейды по торговле цветами. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проверку проводило управление муниципального контроля мэрии.

- Во время проведения рейдов выявлено свыше двух десятков мест несанкционированной торговли, наложено штрафов на сумму свыше 40 тысяч рублей, - сказано в сообщении.

Рейды в Кисловодске продолжаются. Сообщить о нарушениях можно в единую дежурную диспетчерскую службу 112.

- На стихийных цветочных развалах торгуют контрабандными цветами, не прошедшими необходимый фитосанитарный контроль. На такие цветы отсутствуют документы, совершение покупок может обернуться причиной кожных и острых респираторных заболеваний, цены на цветы завышены, продавцы не платят налоги, что создает недобросовестную конкуренцию, - объясняют в мэрии города-курорта.