8 марта мэрия Кисловодска выбрала новый логотип города

Пресс-служба администрации города-курорта Кисловодска сообщила, что выбрала победителя конкурса. Всего принимали участие 38 художников.

Перед вердиктом комиссии был этап свободного голосования общественности в социальных сетях. Только потом экспертное сообщество - архитекторы, художники, журналисты и специалисты туризма - отобрали 10 лучших работ.

Главным победителем стал Александр Ермаков, однако комиссия уточнила, что его работу нужно доделать.

- Логотип представляет собой графическое изображение источника, гор, солнца, архитектурной арки, в нижней части символа расположены дата основания Кисловодска и название города. Логотип объединил в себе многие исторические и архитектурные смыслы, - рассказала пресс-служба.

Соответственно, логотип города является его главным символом.