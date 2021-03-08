В Железноводске стартовал сбор книг для народной библиотеки-буккроссинга

Фото из Instagram-аккаунта администрации Железноводска

В Instagram-аккаунте администрации Железноводска сообщается, что сбор книг для новой библиотеки уже начался. Библиотека будет работать в режиме буккроссинга, когда жители и гости города смогу оставить книгу и взять себе одну из тех, что есть на полках.

- Курортная народная библиотека будет сформирована из книг жителей и гостей города-курорта из разных городов нашей страны, которые берут с собой книги для чтения во время отдыха на курорте, - сказано в посте.

Проект реализуется в рамках нацпрограммы «Культура». Библиотека откроется уже к началу летнего курортного сезона.