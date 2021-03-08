В Железноводске построили памятник подвигу военных врачей за счет курсборов

По информации пресс-службы мэрии города-курорта Железноводска, завершилось строительство терренкура, посвященного героическим поступкам врачей эпохи Великой Отечественной войны.

- Терренкур получил название "Госпитального" и имеет два значения: госпитальный, потому что курорт стал городом-госпиталем во время войны и госпитальный, потому что это слово во многих языках мира имеет значение гостеприимный, - сказано в сообщении пресс-службы.

Благодаря работе военных врачей больше 30 тысяч советских солдат вернулись в строй после лечения. В центре терренкура установили композицию из камня, стелы со словами из военной летописи и ретранслятор.

Церемония открытия состоится в мае.