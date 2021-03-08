МЧС объявило экстренную опасность лавин в Карачаево-Черкесии на ближайшие дни

Горный хребет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике сделало экстренное предупреждение о лавинной опасности в горах.

- В период с 9 марта по 11 марта в горах КЧР лавиноопасно. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин, - сказано в сообщении МЧС.

Спасатели настоятельно рекомендуют не подниматься в горы и усиленно следить за изменениями погоды. Любое незначительное изменение может быть сигналом к бедствию, потому что приближается лавина.