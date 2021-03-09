На Ставрополье в 2021 году введут в эксплуатацию 1 миллион 314 тысяч «квадратов» жилья. Такой показатель утвердили для края в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил губернатор.

Работа идет активно. Так, за 2 месяца этого года уже ввели в эксплуатацию более 10 процентов от запланированного объема.

- Отмечу, что пандемия практически не отразилась на работе строительного комплекса. В прошлом году на Ставрополье было введено в эксплуатацию 1 миллион 208 тысяч квадратных метров жилья. Это на 2,7% больше, чем в 2019 году, - поделился Владимир Владимиров.