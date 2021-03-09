Спортзал и мастерскую построят в школе Светлограда после жалобы губернатору

Фото строительства на территории школы №5 в Светлограде

Пресс-служба министерства архитектуры и строительства Ставрополья сообщает, что на территории общеобразовательной школы №5 началось строительство.

В рамках обустройства появится спортивный зал, прилегающая спортплощадка и мастерская для занятий уроками труда. В 2020 году во время прямой линии с главой края Владимиром Владимировым жители Светлограда обратились к нему за помощью. Учеников нужно было обеспечить нормальными условиями.

- Сдать объект в эксплуатацию планируется в этом году. Средства на строительство были выделены из бюджета региона в рамках госпрограммы Ставропольского края «Развитие образования», - заявил глава министерства Валерий Савченко.