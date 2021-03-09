За неделю мошенники похитили 56 млн рублей у жителей Ставропольского края

Криминал Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По данным ГУ МВД России по Ставропольскому краю, в период с 1 по 7 марта жители края подали 180 заявлений о мошенничестве. Больше всего их оказалось в Невинномысске, Пятигорске и Ставрополе.

Общая сумма похищенного составляет больше 56 миллионов рублей. Преступники продолжают пользоваться "классическими" схемами: выступают в роли сотрудников банка, обещают прибыль с торгов на бирже, убеждают, что компенсируют траты на некачественные лекарства.

На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности мошенников.