Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

За неделю мошенники похитили 56 млн рублей у жителей Ставропольского края

Ставропольцы поддавались обману и переводили деньги преступникам
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Криминал

Криминал

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По данным ГУ МВД России по Ставропольскому краю, в период с 1 по 7 марта жители края подали 180 заявлений о мошенничестве. Больше всего их оказалось в Невинномысске, Пятигорске и Ставрополе.

Общая сумма похищенного составляет больше 56 миллионов рублей. Преступники продолжают пользоваться "классическими" схемами: выступают в роли сотрудников банка, обещают прибыль с торгов на бирже, убеждают, что компенсируют траты на некачественные лекарства.

На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности мошенников.

Криминал