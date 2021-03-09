Комиссия отказалась помиловать четырех осужденных на Ставрополье

В Ставропольском крае прошло первое в 2021 году заседание о помиловании. Об этом сообщает региональная комиссия по вопросам помилования.

К членам обратились четыре осужденных от 37 до 76 лет. Одного из них осудили за преступление против жизни, двух других - за преступление против здоровья населения, еще одного - за преступление против безопасного движения на дороге.

Трое уже отбыли половину срока, последний - только треть. Причем двое обратившихся были ранее судимы.

- Трое обратившихся в учреждениях, исполняющих наказание, характеризуются положительно, один - отрицательно. В комиссию Ставропольского края по вопросам помилования прошения от родственников указанных лиц об их помиловании не поступали, - сказано в сообщении.

Администрации колоний, где содержатся осужденные, не поддержали ходатайства о помиловании. Комиссия предложила губернатору Владимиру Владимирову направить представление президенту России о нецелесообразности помилования осужденных.