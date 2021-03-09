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Экономика

Благоустройство Комсомольского пруда власти поручили лесничеству

Однако их денег недостаточно для реализации проекта
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Администрация Ставрополя сообщила, про продолжает поиск инвесторов для реализации проекта благоустройства Комсомольского пруда. Заказчиком проекта выступило лесничество, но их финансирования недостаточно.

- Решили, что заказчиком самого благоустройства будет выступать лесничество. Лес — это их вотчина, они его контролируют. Но, естественно, у них таких финансов нет, и город будет заниматься изысканием средств на реализацию, - заявила эксперт предпроектного исследования в сфере благоустройства Лада Дубинина.

Напомним, изменением облика этой территории занялись еще осенью 2020 года. Тогда губернатор Ставрополья Владимир Владимиров решил, что все решения и работы по благоустройству будут проходить с учетом мнения местных жителей.

Строительство