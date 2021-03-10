В Кисловодске во время реконструкции здания санатория погиб человек

В Кисловодске Следком возбудил уголовное дело по статье: «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Так, при реконструкции здания санатория на ставропольском курорте были допущены нарушения требований безопасности.

В частности, к выполнению строительных работ были допущены рабочие без оформления трудовых отношений и проведения необходимого инструктажа, а также без обеспечения специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

В результате 6 марта 2021 года обрушился фасад здания. Один из рабочих получил травмы и скончался на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили ряд судебных экспертиз. Сейчас они собирают необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается