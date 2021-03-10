В Ставропольском крае 11 марта прогнозируются снежный накат, гололедица, сильный ветер

Пешеходам советуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным Ставропольского Гидрометцентра 11 марта прогнозируются порывы восточного ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица, снежный накат; днем местами по краю сильный снег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пешеходам советуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.