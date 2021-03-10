На Ставрополье могут расширить программу переселения из аварийного жилья

Губернатор Ставрополья провел совещание по вопросам реализации в крае программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

По словам Владимира Владимирова, с руководством государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» обсуждена возможность увеличения объемов краевой адресной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда.

– Сейчас в программу переселения включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Но дома продолжают стареть и становиться непригодными для жизни. Для того, чтобы обеспечить людям достойные условия проживания, необходимо принятие новой программы переселения граждан, которая бы охватила дома, признанные аварийными после 2017 года, – сказал губернатор.

Такая возможность сейчас прорабатывается с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Владимиров нацелил глав муниципальных образований дать предложения по включению в новую редакцию программы многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 1 января 2017 года.

В целом этот жилищный фонд на Ставрополье составляет порядка 50 многоквартирных домов общей площадью 17 тысяч квадратных метров, в которых проживают более 900 человек.