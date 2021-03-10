Суд Ставрополя отказал в расторжении брака из-за беременности жены

На сторону беременной жены встал СК Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Ставрополе суд не дал расторгнуть брак между местными жителями. Об этом рассказывает пресс-служба Мировых судов Ставропольского края.

С апреля 2019 года А. и М. не живут вместе. В июле того же года гражданин А. обратился в суд, чтобы расторгнуть брак. Мужчина уверял, что не может дальше строить семью с супругой из-за "разных взглядов на жизнь". Против расторжения выступила сама гражданка.

- Ответчица просила отказать в иске, так как находится на 29 неделе беременности, предоставив соответствующую справку из поликлиники. Она считает, что дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи возможны, а ссора в семье произошла из-за родителей, в связи с чем истец «сгоряча» подал иск, - сказано в сообщении.

Судья встал на сторону жены. Согласно Семейному кодексу, муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка. Производство по делу прекращено.