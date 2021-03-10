Учителя Невинномысска и мэр города оценили среднюю зарплату педагога в 46 тысяч

По данным пресс-службы администрации Невинномысска, сегодня глава города Михаил Миненков провел круглый стол с представителями системы образования.

Миненков опубликовал видео обсуждения в Instagram. Так он начал рубрику в своем блоге «Говорим правду, как она есть».

- Может быть хуже, хотелось бы лучше. Сегодня говорим с молодым учителем, - написано в посте.

В рамках обсуждения затронули темы средних зарплат школьных учителей, а также учебную нагрузку. Молодой учитель подсчитал общую зарплату преподавателей - 46 тысяч рублей. В эту сумму вошли ставка, надбавки за дополнительную нагрузку, классное руководство, участие в конкурсах и т.д.

Однако пользователи сети не согласились с этими данными. Миненков огорчился такому количеству негатива в комментариях.