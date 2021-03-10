В Минводах уничтожили лесонасаждения на 7 миллионов рублей

Фото вырубки лесонасаждений у села Марины Колодцы

Пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края обнаружило, что в Минераловодском городском округе "под корень" снесли мелиоративные леса. Они находились у села Марьины Колодцы.

Такие лесонасаждения нужны для защиты почвы от засухи, улучшения ее плодородности.

Об инциденте сообщили сотрудники ГБУ СК «Бештаугорский лесхоз». Лесополоса находилась на государственной земле. По факту вырубки отправили запрос в Ставропольскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

По подсчетам минприроды, ущерб составил 7,3 миллиона рублей.