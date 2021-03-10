116 коек роддома Пятигорска выделят для рожениц без ковида после дезинфекции

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Главврач роддома Олег Лебедев сообщил, что после коронавируса учреждение постепенно возвращается к привычной работе. После санитарной обработки от инфекции откроют лечебное отделение.

Для молодых мам выделят 116 мест. Однако пока что министерство здравоохранения Ставропольского края не отменила указ о переводе одного корпуса роддома для пациенток с COVID-19. Пока что для них выделено 50 коек, 10 из них - для новорожденных.

Напомним, ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров распорядился отремонтировать корпуса Пятигорского роддома, а именно - гинекологическое отделение.