МВД Ингушетии ищет банду налетчиков, которые с оружием ворвались в частный дом

Фото для иллюстрации Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным ГУ МВД по Республике Ингушетия, сотрудники полиции устанавливают личности участников вооруженного нападения. 7 марта в 23:00 они ворвались в жилой дом села Экажево с целью ограбления.

- Налетчики повредили видеорегистратор и автомобиль хозяина домовладения «Mercedes-Benz», забрали женские серьги и золотую цепочку стоимостью 70 тыс. рублей, - сказал представитель ведомства.

Во время налета пострадал находящийся в доме мужчина 69-ти лет. Преступники сильно избили его.