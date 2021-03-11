В Ставрополе цирк возобновляет работу после затянувшегося простоя.

Ранее губернатор края сообщил, что в связи с наметившейся тенденцией к нормализации эпидобстановки в регионе свою деятельность могут возобновить государственные цирки — при условии получения согласования Роспотребнадзора и обеспечении заполняемости мест проведения мероприятий не более чем на 50% от общей вместимости помещений.

Известно, что в Ставрополе первое цирковое представление после снятия ограничений пройдет уже 13 марта. Гостей и жителей города ждет премьера циркового шоу «Под Куполом Цирка».