Из-за непогоды на федеральной трассе «Кавказ» 11 марта временно ограничено движение

Госавтоинспекция Ставрополья настоятельно рекомендует водителям отказаться от поездок в указанном направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госавтоинспекция Ставрополья приняла решение о введении временного ограничения движения для всех видов транспорта на федеральной трассе «Кавказ» из-за негативных погодных условий.

Ограничение ввели сегодня, 11 марта, в 16:00 на участке трассы Андроповский и Кочубеевский округа, от «старого поста ГИБДД» до «Невинномысского круга».

Снежные переметы, низкие температуры, сильный боковой ветер мешают нормальной организации движения, техника не справляется со своевременной обработкой проезжей части от наледи и снежных накатов. На этом участке нулевая видимость, дорога в небезопасном состоянии.

В ближайшее время сотрудники специализированного батальона ДПС города Ессентуки, обслуживающих территорию, организуют поэтапное сопровождение транспорта.

Объезд осуществляется через город Черкесск, либо через село Александровское.

Госавтоинспекция Ставрополья настоятельно рекомендует водителям отказаться от поездок в указанном направлении!

По возможности, отложить все поездки на сутки. В ближайшие часы, по прогнозам синоптиков, погодные условия останутся негативными. Ветер к вечеру усилится. Поэтапное сопровождение будет прекращено.

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