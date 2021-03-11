Дело экс-сотрудника МВД об организации секс-бизнеса на Ставрополье передано в суд

Сергей Рубежной

В Ставропольском крае завершили расследование громкого дела об организации занятия проституцией. Среди обвиняемых - бывший заместитель начальника краевого Управления уголовного розыска Сергей Рубежной. Об этом рассказывает пресс-служба краевого следственного управления СКР.

По данным следствия, в схеме участвовали 22 человека, не считая проституток. Среди них - сам полковник Рубежной, оперативник по особо важным делам угрозыска Геннадий Симков и бывший сотрудник полиции Эдуард Козуб.

Последний, согласно словам источника "КП", координировал работу диспетчеров, водителей и вышибал. Средний ценник путан был 3 тысячи рублей - жрицам доставалась только тысяча рублей.

Сергей Рубежной. Фото: СКР по СК

- Рубежной получал ежемесячно долю дохода от его деятельности в размере 1 миллиона рублей. Всего за время существования преступного сообщества им извлечена финансовая выгода в размере не менее 39 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.

Всего участникам ОПГ вменяют шесть статей УК РФ, среди которых хранение оружия и взрывчатых веществ, превышение должностных полномочий и получение взятки. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.