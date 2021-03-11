Ночью могут ограничить движение еще на нескольких дорогах Ставрополья

Владимиров опубликовал обращение к ставропольцам по поводу обрушившейся на регион непогоды. Он заявил, что на настоящий момент движение перекрыто не только на трассе "Кавказ", но и на Западном обходе города Георгиевска. А со Ставрополя в Минводы можно попасть только через село Александровское.

Также он добавил, что ночью могут перекрыть еще несколько дорог - погода оставляет желать лучшего. На дорогах снежные заносы, гололед и сильный боковой ветер. Транспорт застревает в снегу.

Сейчас по перекрытым дорогам работает 300 единиц снегоуборочной техники.

- В частности, работы ведутся в Андроповском, Грачевском, Кочубеевском, Минераловодском и Шпаковском округах и Георгиевске. Ситуация находится на постоянном контроле, - заявил глава Ставропольского края.

Напомним, спасатели вышли на дежурство, чтобы обезопасить застрявших в снегах водителей.