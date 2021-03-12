В Минеральных Водах 12 марта из-за непогоды закрыли аэропорт

Непрекращающийся снегопад в третий раз за последний месяц с новой силой ударил по Ставрополью, сковав автодороги в селах и городах в пробках, а трассы обездвижив снежным накатом и наледью. Осложнилась ситуация сильным боковым ветром.

Так, больше суток автоинспекторы специализированного батальона ДПС, городов Невинномысска, Лермонтова и Ставрополя, Шпаковского, Минераловодского, Грачевского, Георгиевского и других округов работали в напряженном режиме, постоянно оказывая помощь и вызволяя из снежных заносов водителей.

12 марта из-за непогоды закрыли аэропорт в Минеральных Водах.

Сейчас рабочие чистят от снега взлетно-посадочную полосу. Ожидается, что работа воздушной гавани возобновится в полдень. Все зависит от погоды.

На данный момент задерживаются четыре вылета, а один — в Москву в 10:40 — отменен согласно онлайн-табло.