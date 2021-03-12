Губернатор Ставрополья поручил оперативно устранить последствия снежной стихии

Сейчас на дорогах регионального и федерального значения работает около 300 единиц специальной техники Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье сложились неблагоприятные погодно-климатические условия из-за снегопада, сопровождаемого сильным ветром. Начиная с 10 марта, в отдельных территориях края уже выпало более месячной нормы осадков.

По поручению края дорожные службы региона переведены в усиленный, круглосуточный режим работы.

Владимир Владимиров также потребовал от глав муниципальных образований, попавших под удар непогоды, мобилизовать все силы дорожно-коммунальных служб для борьбы с последствиями снежной стихии.

– Главы территорий должны сделать для себя борьбу со снежной стихией задачей номер один. Лично держать ситуацию на контроле и оперативно действовать, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Сейчас на дорогах регионального и федерального значения работает около 300 единиц специальной техники.

Для борьбы с наледью израсходовано более 4 тысяч тонн песчано-соляной смеси. Силами МЧС установлен пункт обогрева для водителей на участке трассы «Кавказ» между Невинномысском и Курсавкой.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что бригады спасателей вышли дежурить на перекрытую трассу "Кавказ". Из-за снежных заносов и гололеда сильно затруднено движение, машины застревают на обочинах. Спасатели сели на габаритные грузовики «Урал» и «НефАЗ», в которых автомобилисты могут согреться и получить первую помощь.