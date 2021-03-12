Вдовам войны купили жилье после вмешательства Прокуратуры Ставрополья

В Александровском районе закончили проверку по обращениям двух вдов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Женщины обращались в районную администрацию с заявлением о том, что они нуждаются в улучшении жилищных условий. Власти, однако, отказали вдовам, ссылаясь на то, что якобы нет оснований. При этом установлен факт, что женщины проживали в доме без удовлетворительных условий.

- В связи с этим прокуратурой Александровского района Ставропольского края внесены представления главе администрации сельсовета об устранении нарушений требований федерального законодательства, которые рассмотрены и удовлетворены, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, женщины поставлены на учет в качестве граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, - сообщает прокуратура.

Вдовам выделили более 1,1 млн рублей каждой. Деньги пошли на покупку жилья.