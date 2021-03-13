В Ставропольском крае произошел разлив нефти в поле

Фото с места: пресс-служба Россельхознадзора по Ставропольскому краю и КЧР.

В Левокумском районе случился прорыв трубопровода с нефтью. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Ставропольскому краю и КЧР.

ЧП случилось в начале марта около села Бургун-Маджары. Специалисты обнаружили очаг разлива площадью 98 квадратных метров.

- При осмотре был произведен отбор почвенных образцов, которые были направлены для исследования на химико-токсикологические показатели в испытательный центр. В ходе лабораторных исследований выявлено загрязнение почвы нефтепродуктами. Размер вреда составил 188,16 тысяч рублей, - сообщают в управлении.

По факту проводится административное расследование.