В Чечне зафиксировали самую высокую убыль преступности по России

Генеральная прокуратура опубликовала динамику прироста преступности в России. Самый высокая убыль оказалась в Чечне.

Так, по данным ведомства, в республике на 16,9% упал уровень преступности. Всего в регионе совершили 3139 преступлений. Меньше фактов только в Ингушетии, Калмыкии, Чукотском и Ненецком АО, Магадане.

Стало меньше преступности также в Северной Осетии (-15%) и КБР (-0,9%). Показатель вырос в Ставропольском крае (1,2%), Карачаево-Черкесии (2,5%), Ингушетии (6%) и Дагестане (3,8%).

Всего в Северо-Кавказском федеральном округе за 2020 год зарегистрировали 73 тысяч преступлений.