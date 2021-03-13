На Ставрополье за 2020 год поймали больше 15 тысяч преступников

На Ставрополье за 2020 год выявили больше 15 тысяч преступников. Это следует из данных Генеральной прокураты России.

Всего в Ставропольском крае по итогам года поймали 15016 человек, совершивших преступление. В регионе зарегистрировали 35177 преступлений, из них 2833 были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, было совершено 1840 особо тяжких преступлений, 8919 тяжких и 11 тысяч средней тяжести.

В целом уровень преступности в Ставропольском крае вырос на 1,2%. Самый высокий рост на Кавказе наблюдается в Карачаево-Черкесии (2,5%), Ингушетии (6%) и Дагестане (3,8%). Меньше преступлений совершили в Северной Осетии (-15%) и КБР (-0,9%). Но самая резкая убыль криминала в России оказалась в Чечне - 16,9%.