Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Северный Кавказ
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Северный Кавказ
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество13 марта 2021 14:01

На Ставрополье за 2020 год поймали больше 15 тысяч преступников

Всего было совершено 35 тысяч преступлений
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий

На Ставрополье за 2020 год выявили больше 15 тысяч преступников. Это следует из данных Генеральной прокураты России.

Всего в Ставропольском крае по итогам года поймали 15016 человек, совершивших преступление. В регионе зарегистрировали 35177 преступлений, из них 2833 были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, было совершено 1840 особо тяжких преступлений, 8919 тяжких и 11 тысяч средней тяжести.

В целом уровень преступности в Ставропольском крае вырос на 1,2%. Самый высокий рост на Кавказе наблюдается в Карачаево-Черкесии (2,5%), Ингушетии (6%) и Дагестане (3,8%). Меньше преступлений совершили в Северной Осетии (-15%) и КБР (-0,9%). Но самая резкая убыль криминала в России оказалась в Чечне - 16,9%.