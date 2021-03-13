Число коррупционных преступлений на Ставрополье выросло на 80%

В Ставропольском крае увеличилось количество коррупционных преступлений, предусмотренных статьями 290 и 291 УК РФ. Это следует из данных Генеральной прокуратуры России.

В 2020 году в регионе выявили 127 фактов дачи взятки и 108 фактов получения взяток. По этому показателю Ставрополье занимает четвертое и восьмое место в России соответственно.

Согласно данным Генпрокуратуры, за год количество фактов дачи взятки выросло на 80%. Местные жители также стали чаще получать взятки. Число увеличилось на 86,8%.

Кроме того, за год правоохранительные органы закончили расследования 72 преступлений по статье 290 УК РФ (получение взятки) и 114 преступлений по статье 291 УК РФ (дача взятки). Показатель вырос на 20% и 75% соответственно. Следствие за год не раскрыло четыре преступления по статье 291 УК РФ. Ни одно дело, связанное со статье 290 УК РФ, не было не раскрыто.