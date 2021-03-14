Жительница Ставрополья перевела псевдоброкеру более миллиона рублей

Инцидент произошел в Новоалександровском городском округе. 46-летняя местная жительница лишилась крупной суммы, поверив мошеннику, который позвонил ей и предложил помощь в выгодном вложении средств.

Женщин поверила псевдоброкеру и перевела на интернет-кошелек и на счет, названный звонившим, более одного миллиона рублей. Переводы она осуществляла частями.

Через время женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

- Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

По данному факту заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».