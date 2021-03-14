Ставропольские спасатели отработали навыки в горах КЧР

Ставропольские спасатели краевой противопожарной и аварийно-спасательной службы отработали навыки в горах Карачаево-Черкесии. Учебные сборы в несколько этапов прошли в Архызе.

- Здесь наши ребята отработали проведение поисково-спасательных работ при ликвидации последствий ЧС в горах, - рассказал губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

По словам главы региона, специалисты отработали такие навыки как, проведение спасательных работ, восхождение на вершину Чегет-чат и горнолыжную подготовку.

Губернатора отметил, что с поставленной задачей ставропольские спасатели справились отлично и готовы прийти на помощь людям.