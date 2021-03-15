Жители Невинномысска выберут удобные маршруты общественного транспорта

Мэр Невинномысска Михаил Миненков в своем официальном Инстаграм-аккаунте сообщил, что 15 марта завершается реконструкция маршрутного пути по улице Гагарина.

Миненков заявил, что любой желающий может внести свои предложения, по каким улицам нужно проложить автобусные маршруты, чтобы облегчить ситуацию на дорогах.

- Ваши предложения направляйте в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов до 19 марта включительно по адресу: улица Гагарина, 59, кабинет №102, на электронную почту OBDD-YKH-N-sk@yandex.ru. или же по телефону (86554) 2-88-37 (добавочный 219), - написал глава Невинномысска.