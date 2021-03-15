Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Северный Кавказ
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Северный Кавказ
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество15 марта 2021 19:21

Жители Невинномысска выберут удобные маршруты общественного транспорта

Глава города спросил мнение населения на этапе формирования маршрутного плана
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий

Мэр Невинномысска Михаил Миненков в своем официальном Инстаграм-аккаунте сообщил, что 15 марта завершается реконструкция маршрутного пути по улице Гагарина.

Миненков заявил, что любой желающий может внести свои предложения, по каким улицам нужно проложить автобусные маршруты, чтобы облегчить ситуацию на дорогах.

- Ваши предложения направляйте в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов до 19 марта включительно по адресу: улица Гагарина, 59, кабинет №102, на электронную почту OBDD-YKH-N-sk@yandex.ru. или же по телефону (86554) 2-88-37 (добавочный 219), - написал глава Невинномысска.