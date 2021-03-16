На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 63 человека

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье растет число тех, кто победил болезнь: оно превысило уже 45,4 тысячи человек. В том числе, вчера из-под меднаблюдения выписано 154 пациента. Об этом утром 16 марта сообщил губернатор.

Однако до сих пор умирать пациенты с подтвержденным диагнозом. Так, за вчерашний день скончались шесть человек, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Чтобы избежать встречи с болезнью, по-прежнему важно соблюдать меры профилактики. А чтобы сделать защищенность от вируса максимальной - лучше всего пройти вакцинацию. Берегите себя! Оставайтесь здоровыми!

По его словам, всем заболевшим оказывается помощь. На Ставрополье число зараженных достигло 48870. А за последние сутки заболело 63 жителя региона.